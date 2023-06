Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand sunt cu mama lor, copiii fac tot ce iși doresc. Noi avem dovada clara a faptului ca frumoasa Claudia Patrașcanu ii lasa in orice loc pe baieții ei și nu este deranjata de nimic din ce aceștia fac. Spunem toate astea pentru ca paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din…

- Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au surprins-o pe Romanița Iovan in timpul ei liber. Aceasta s-a aflat intr-un centru comercial și a intrat in mai multe magazine cautand o pereche de pantofi, dar totul fara succes.

- Andreea Balan este prezenta des pe micile ecrane, dar ce face vedeta atunci cand nu știe ca este filmata. Cu cine iși petrece jurata de la Te cunosc de undeva timpul liber. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare.

- Adrian Sarbu este mereu pe chill! Imbracat lejer, patronul de televiziune știe cum e cu slow living. Spunem toate astea, deoarece paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze cu adevarat rare. Cu siguranța nu l-ai mai vazut…

- Petruț Florescu este doar pe rasfaț, iar noi avem dovada clara in acest sens. Spunem asta pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze cu adevarat rare. Iata in ce loc exclusivist a fost filmat fiul afaceristului…

- What's Up este indragostit lulea de iubita lui și nu vrea sa stea departe de ea nici macar atunci cand iese in oraș, cu baieții. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe artist in timp ce a ieșit in oraș, cu prietenii, dar partenera de viața a acestuia…