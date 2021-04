Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea a ramas șocata la auzul ca Sergiu, tatal calareț din Iași, a vandut casa primita din donațiile de la Catalin Moroșanu. Acum tanarul spune de ce a fost nevoit sa ia aceasta decizie.

- In urma cu un an, Sergiu Ciobotariu , un barbat din Iași, in varsta de 23 de ani, a devenit viral in online dupa ce a mers calare 40 de kilometri pentru a-i duce de mancare soției care era la maternitate și abia nascuse. Barbatul a recurs atunci la acest gest pentru ca nu și-a permis sa ia alt mijloc…

- Sergiu Ciobotariu a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca a vandut casa primita din donații. Tanarul a precizat ca are o noua locuința acum și un loc de munca. Iata ce spune despre Catalin Moroșanu, vedeta care l-a ajutat sa aiba un trai mai bun. Povestea lui Sergiu Ciobotariu a devenit cunoscuta…

- Sergiu Ciobotariu a impresionat o țara intreaga anul trecut, atunci cand ignorand interdictiile impuse de autoritati in starea de urgenta, a mers calare la maternitatea din Iași, sa-i duca mancare soției sale, care tocmai nascuse. Viața pe care o traia la limita subzistenței, intr-o construcție improvizata…

- Sergiu Ciobotariu, tatal calareț din Iași, care a fost ajutat de Catalin Moroșanu sa scape de viața grea din ghetou, a vandut casa pe care a primit-o din donații pentru a-și cumpara o mașina de lux. Acum acesta s-a intors in ghetou, iar bolidul sta parcat in fața porții.