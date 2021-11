Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul demis a finalizat completarea proiectului pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale ...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 29 septembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autoritaților administrației publice locale cuprinse in perioada…

- „Conform ultimei variante a rectificarii bugetare, vor fi alocati 2,5 miliarde de lei pentru Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia premierului, din care se platesc banii pentru primari si baronii locali. Florin Citu a crescut de la 597 milioane de lei initial la 2,5 miliarde de lei suma pentru…

- Orban a afirmat ca in sedinta coalitiei s-a discutat si subiectul OUG care sa permita ajustarea valorii contractelor pentru lucrari de investitii care sunt in derulare. “Practic, am stabilit ca pentru toate lucrarile din bugetul de stat sau bugetele locale sa existe o formula de indexare a valorii contractelor…

- O sesiune extraordinara la Camera Deputatilor a fost convocata pentru marti de catre Biroul permanent. conducerea Camerei a stabilit sedinta pentru ora 10,00. Pe ordinea de zi se afla o informare cu privire la proiectul de lege privind aprobarea unei ordonante de urgenta a Guvernului inregistrata la…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor, reunit luni, a decis convocarea unei sesiuni extraordinare in data de 24 august, de la ora 10,00. Pe ordinea de zi se afla o informare cu privire la proiectul de lege privind aprobarea unei Ordonante de Urgenta a Guvernului inregistrata la Biroul permanent…

- STOIANOGLO intra în razboi deschis cu Maia Sandu și noua guvernare. Acesta a susținut o conferința de presa la ora 11.00, unde a acuzat conducerea țarii de ingerințe în sistemul de drept Procurorul General, Alexandr Stoianoglo a declarat ca, în dosarul "furtului…

- La nivelul autoritatilor administratei publice locale din judetul Maramures se aflau in derulare un numar de 898 proiecte de investitii in valoare totala de 1.881.229.847,99 lei. Din acestea, in toamna anului trecut, un numar de sapte proiecte in valoare de 40.480.574,62 lei erau finalizate. Gradul…