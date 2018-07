Sergiu Bîlcea (PNL): „Guvernarea PSD a generat cea mai mare inflaţie din Europa” „Inflatia inseamna pe intelesul tuturor ca banii se devalorizeaza, putem sa cumparam cu aceeasi suma de bani mai putine bunuri si servicii. Inflatia este rezultatul politicilor guvernului PSD, care a luat o serie de decizii care a condus la cresterea preturilor: accizele pentru combustibili, mariri populiste de salarii fara acoperire in economia reala. Pentru a respecta promisiuni populiste, cei de la PSD au generat inflatie si au scazut de fapt puterea de cumparare a romanilor. Fiecare dintre noi poate analiza in bugetul familiei efectul inflatiei, atunci cand platim facturile sau in cosul cumparaturilor… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

