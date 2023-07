Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Elevele din municipiu care au luat nota 10 la Bacalaureat au primit public aprecieri și diploma „Aradeni cu care ne mandrim” din partea deputatului Sergiu Bilcea, pe scena Teatrului de Vara. Denisa Ștefea și Ioana Paul sunt absolvente ale Colegiului Național „Moise Nicoara”.

Doar doua eleve din intregul județ Arad au reușit performanța sa ia media 10 la sesiunea din aceasta vara a examenului de Bacalaureat. Ambele au...

Astazi, 29 iunie 2023 s-a desfașurat proba scrisa la limba materna din cadrul Examenului Național de Bacalaureat pentru absolventii claselor a XII-a. Aceasta proba a...

Inspectoratul Școlar Județean informeaza ca astazi, 28 iunie 2023 s-a desfașurat proba E la alegere a profilului și specializarii din cadrul Examenului Național de Bacalaureat,...

Astazi, 27 iunie, s-a desfașurat proba scrisa la matematica și istorie in cadrul Examenului Național de Bacalaureat pentru absolventii claselor a XII-a și a XIII-a....

Astazi, 26 iunie 2023, s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura romana in cadrul Examenului Național de Bacalaureat pentru absolventii claselor a XII-a și...

Aradeanul Luca Joldea, pregatit de antrenorul Gheorghe Pop, a obținut rezultate remarcabile in finala probei de pistol, la Campionatul European de la Tallinn: medalia de...

- ARAD. Tanarul aradean Luca Joldea a obtinut rezultate remarcabile la Campionatul European de la Tallinn, in finala probei de pistol, obtinand medalia de bronz la juniori. Pistolarul antrenat de Gheorghe Pop si legitimat la Clubul Sportiv Municipal Arad a primit diploma „Aradeni cu care ne mandrim!”…