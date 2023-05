Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Tudosa, vicecampion olimpic și mondial la dublu rame, va concura la Bled in proba de dublu vasle. Dupa un an 2022 dificil la inceput, el spune ca s-a motivat și mai mult Astazi incep la Bled Campionatele Europene, intaia competiție importanta din calendarul unui an care va avea pe final obiectivul…

- Vlad Stancu a inotat in 32 de zile distanța București – Timișoara! Campionul european de juniori la 1.500 m a avut de parcurs intr-o luna de antrenamente 540 de kilometri. Unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai noului val de campioni ai inotului european și mondial, Vlad Stancu trage din greu…

- Carmen Bruma a plantat copaci alaturi de Elisabeta Lipa și campionii de la canotaj Peste 3 500 de puieți de molid au fost plantați in zona Șerba, localitatea Șaru Dornei, zona din apropierea surselor de apa Bucovina, acțiunea fiind susținuta de catre Ocolul silvic Vatra Dornei. La plantarea de anul…

- Top Line și campionii la canotaj au oferit cadouri și ganduri de incurajare copiilor bolnavi de cancer de la Marie Curie Elisabeta Lipa, Diana Baicu, director Top Line, Cristina Bombeanu, Marketing Director Top Line, canotorii Ciprian Tudosa, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Ionuț Prundeanu, Iuliana Buhuș,…

- Nu exista vacanța dupa Naționalele de natație! Componenții loturilor naționale vor sa-l imite pe David Popovici și sa iși faca baremurile pentru a putea participa anul viitor la Jocurile Olimpice.

- Romania iși dorește organizarea in viitor a unor Campionate Mondiale de senioare, eveniment care anul acesta e gazduit de Valencia. Acesta a fost lansat recent cu un videoclip la care a contribuit și un nominalizat la Premiile Goya Dupa ce a caștigat un nou mandat de președinte al federației, Irina…

- Japoneza Kaori Sakamoto, detinatoarea titlului mondial, conduce la individual feminin dupa programul scurt, desfasurat miercuri, la Campionatele Mondiale de patinaj artistic de la Saitama (Japonia), in timp ce romanca Julia Sauter a reusit calificarea pentru programul liber, scrie ziare.com . Sakamoto,…

- Inotatorul David Popovici a anunțat vineri, 24 februarie, ca vrea sa se implice mai mult in cauze sociale, pe langa sport, studii și timpul petrecut alaturi de familie. „Consider ca in ultimele saptamani nu am fost foarte clar cu privire la planurile mele de viitor și cred ca va sunt dator cu un raspuns.…