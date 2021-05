Stiri pe aceeasi tema

- Eden Hazard (30 de ani) ar putea sa plece de la Real Madrid in vara, dupa doi ani petrecuți in capitala Spaniei. Eden Hazard, transferul de marca al anului 2019 la Real Madrid, a avut parte de un nou sezon de coșmar in Spania, astfel ca rabdarea șefilor lui Real Madrid s-a epuizat. Fotbalistul in schimbul…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a avut un prim punct de vedere în legatura cu cel mai nou proiect din fotbalul european, Super Liga. Oficialul de la Casa Fotbalului este de parere ca acest format nu va avea succes pe termen mediu și lung. Parerea lui Burleanu despre Super Liga "Ma…

- Sergio Ramos, capitanul echipei Real Madrid si al selectionatei de fotbal a a Spaniei, a fost testat pozitiv la Covid-19, a anuntat marti clubul sau, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Fundasul spaniol este in prezent accidentat si nu va putea evolua pentru madrileni in partida retur cu FC Liverpool…

- Sergio Ramos, capitanul echipei Real Madrid si al selectionatei de fotbal a a Spaniei, a fost testat pozitiv la Covid-19, a anuntat marti clubul sau, citat de Reuters. Fundasul spaniol este in prezent accidentat si nu va putea evolua pentru madrileni in partida retur cu FC Liverpool din mansa secunda…

- Capitanul echipei Real Madrid, Sergio Ramos, a sarbatorit implinirea varstei de 35 de ani in cantonamentul reprezentativei Spaniei, alaturi de care se pregateste in vederea meciului cu formatia Kosovo, miercuri seara la Sevilla, in cadrul Grupei B a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal, editia…

- Sergio Ramos evita sa dezvaluie detalii despre viitorul sau dupa ce ii va expira contractul cu Real Madrid. Capitanul "galacticilor", care este accidentat, a declarat ca la momentul actual este concentrat doar pe echipa si ca nu are vreo noutate despre urmatoarea

- Capitanul blanco, Sergio Ramos (34 de ani), se afla in ultimele luni de contract cu Real Madrid, iar Rivaldo (48 de ani) crede ca fundașul ar fi un transfer bun pentru rivala de moarte Barcelona. Lui Sergio Ramos ii expira contractul cu Real Madrid la finalul sezonului și superstarul spaniol inca nu…

- Atacantul francez Karim Benzema si fundasul spaniol Sergio Ramos, accidentati, si-au reluat antrenamentele, marti, cu echipa Real Madrid, informeaza lequiepe.fr. Cei doi s-au pregatit separat de restul coechipierilor lor. De asemenea revenit dupa o accidentare, Eder Militao a lucrat cu intregul…