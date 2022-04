Stiri pe aceeasi tema

- PSG se pregatește sa semneze un contract important cu un nou sponsor principal. Este vorba despre compania aeriana Qatar Airways. Chiar daca actualul sezon a fost unul dezamagitor pentru formația de pe Parc des Princes, la capitolul marketing, lucrurile se prezinta excelent pentru parizieni. Eliminați…

- Gonzalo Higuain (34 de ani), fostul fotbalist de la Real Madrid și Juventus, in prezent legitimat la Inter Miami, echipa patronata de David Beckham, s-a putea retrage din fotbal la finalul anului. Anunțul a fost facut de tatal lui Gonzalo, Jorge, pentru argentinienii de la tntsports.com. „Pipita” iși…

- Gianluigi Donnarumma (23 de ani) a fost transferat de PSG in vara lui 2021, de la AC Milan, liber de contract, dar campionul european iși dorește deja sa plece din Franța. Avand in vedere concurența cu Keylor Navas, internațional italian a aparat poarta lui PSG doar in 19 partide, iar prestația modesta…

- Victoria (47 de ani) și David Beckham (46 de ani) nu au ramas indiferenți de situația care exista intre Rusia și Ucraina și au donat o suma considerabila pentru victimele din estul Europei. Aproximativ 1 milion de euro au trimis soții Beckham catre victimele razboiului din Ucraina. Fostul fotbalist…

- Leonardo (52 de ani), directorul sportiv de la PSG, s-a aratat dezamagit de ce a oferit Sergio Ramos (35 de ani) clubului pana in acest moment. Sosit in vara de la Real Madrid, fundașul a bifat doar 5 meciuri in tricoul parizienilor. Spaniolul, macinat de accidentari in ultimele 10 luni, a jucat foarte…

- Victoria Beckham (47 de ani) se mentine in forma datorita alimentatiei si a exercitiilor fizice. Sotia lui David Beckham, fost fotbalist la Manchester United sau Real Madrid si actual patron al clubului Inter Miami, merge cu regularitate la sala de sport, unde nu se menajeaza. Victoria Beckham este…

- Victoria Beckham, soția lui David Beckham, fost mare fotbalist și in prezent patron al clubului Inter Miami, are o dieta mai puțin obișnuita. Fostul mijlocaș de la Real Madrid a recunoscut ca este surprins ca Victoria reușește sa manince același lucru zilnic, de 25 de ani, relateaza Noi.md cu referire…

- Fundasul central spaniol al echipei PSG, Sergio Ramos, s-a accidentat la gamba si nu va evolua in meciul cu Nice, programat, luni, in optimile de finala ale Cupei Frantei, informeaza lequipe.fr. Jucatorul de 35 de ani este incert si pentru jocul cu Real Madrid, programat la 15 februarie, in…