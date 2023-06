Stiri pe aceeasi tema

- Nicolo Napoli a spus ca el a decis sa plece de la FC U Craiova si ca nu a fost dat afara de Adrian Mititelu. Napoli si-a motivat decizia prin faptul ca vrea sa stea mai mult timp cu familia sa. Nicolo Napoli a anuntat ca el a decis sa nu isi mai prelungeasca intelegerea […] The post Nicolo Napoli a…

- Jack Grealish a stabilit un record in Manchester City – Real Madrid 4-0. Mijlocasul englez a creat 35 de ocazii de gol in acest sezon de Liga Campionilor, cele mai multe realizate de un britanic din 2003-2004 incoace. Jack Grealish a jucat in 12 meciuri pentru City in acest sezon de Liga Campionilor.…

- Eden Hazard (32 de ani) vrea sa-și respecte contractul cu campioana Europei pana al 30 iunie 2024. Marca susține ca a fost curtat de Montreal Impact și un club din Riyadh, numai ca starul belgian nici n-a negociat cu cluburile in cauza Real Madrid vrea, dar nu poate sa scape de Eden Hazard. Pentru ca…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) nu s-a acomodat deloc la Al-Nassr și ar renunța la salariul astronomic de 200 de milioane de euro ca sa se intoarca in Europa. Destinația preferata ar fi Real Madrid. Ronaldo nu se simte deloc bine in Arabia Saudita, unde are toate șansele sa termine sezonul fara niciun…

- Cristiano Ronaldo a decis sa plece din Arabia Saudita inca din aceasta vara, dupa doar șase luni de contract. Starul portughez este gata sa renunțe la o avere și vrea sa-și termine cariera in Europa, la Real Madrid. Presa din Spania scrie și care este problema uriașa care pune in pericol aceasta mutare.…

- ​Mijlocasul croat Luka Modric, in varsta de 37 de ani, al carui contract cu Real Madrid expira la finalul acestui sezon, isi va prelungi cu un an intelegerea cu clubul de fotbal din capitala Spaniei, anunta presa iberica, scrie s port.hotnews.ro .

- ​Mijlocasul croat Luka Modric, in varsta de 37 de ani, al carui contract cu Real Madrid expira la finalul acestui sezon, isi va prelungi cu un an intelegerea cu clubul de fotbal din capitala Spaniei, anunta presa iberica.

- Ajuns in ianuarie 2018 la Manchester City, fundașul central Aymeric Laporte vrea sa plece de la formația lui Pep Guardiola. Barcelona a intrat pe fir, iar fundașul spaniol ar fi de acord cu un transfer in Catalunya. Nemulțumit ca a jucat doar 15 partide in acest sezon, Aymeric Laporte a transmis conducerii…