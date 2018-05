Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria postbelica, Italia ar putea sa organizeze alegeri generale de doua ori in acelasi an. Tara se afla in impas dupa alegerile generale din 4 martie, in urma carora au rezultat trei blocuri parlamentare minoritare, incapabile sa coopereze. 'In ceea ce ne priveste, noi putem…

- Mișcarea 5 Stele din Italia cere alegeri anticipate in aceasta vara considerand ca aceasta este singura soluție pentru a depași impasul politic prin care trece țara in ultimele noua saptamani, scrie Reuters. Luigi Di Maio, liderul Mișcarii 5 Stele din Italia a declarat intr-un interviu ca alegerile…

- Luigi Di Maio ataca partidele si ii acuza pe liderii lor ca se gandesc doar la functii, nu si la interesele tarii. Di Maio vrea ca italienii sa revina la urne in iunie si i se adreseaza lui Matteo Salvini: "Sa mergem impreuna la Palatul Quirinale (sediul presedintiei) pentru a cere alegeri anticipate".…

- Presedintele italian Sergio Mattarella a fost asigurat de catre liderii principalelor partide ca acestea sustin puternic NATO, desi criza din Siria a relevat unele diferente de viziune in ceea ce priveste atitudinea pro-occidentala in Italia, scrie Reuters, potrivit news.ro.Desi sustin NATO,…

- Liderul Ligii Nordului din Italia (extrema-dreapta), Matteo Salvini, a afirmat joi ca viitorul guvern al tarii ar trebui sa fie o coalitie intre conservatori si Miscarea Cinci Stele (M5S), relateaza agentia DPA. ''Orice alta solutie va fi una improvizata si temporara'',…

- Luigi di Maio, liderul politic al Miscarii antisistem 5 Stele (M5S), devenita primul partid din Italia la parlamentarele de la 4 martie, a indemnat celelalte formatiuni "sa avanseze propuneri pe diverse teme", relateaza AFP. "Cred ca italienii au dat un semnal puternic la 4 martie, a fost un vot (...)…

- Comisia Europeana si-a exprimat luni increderea in posibilitatea formarii unui ''guvern stabil'' in Italia dupa alegerile de duminica ce au condus la o situatie de incertitudine politica in aceasta tara, in conditiile obtinerii unui avans istoric de catre fortele antisistem, eurosceptice…