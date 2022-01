Sergio Mattarella a fost reales preşedintele Italiei: Aveam alte planuri, dar respect parlamentul Presedintele italian Sergio Mattarella, in varsta de 80 de ani, a fost reales in functie, sambata, dupa al optulea tur de scrutin, un “maraton” parlamentar care a scos in evidenta profundele diviziuni dintre partidele de la guvernare intr-o perioada marcata de pandemie, informeaza AFP. Mattarella, al carui mandat se incheia la 3 februarie, a reusit sa obtina in al optulea tur de scrutin majoritatea necesara de 505 voturi din totalul de 1009. Au votat senatorii, deputatii si responsabilii regionali. “Aveam alte planuri, dar respect parlamentul”, a afirmat presedintele. “Voi face tot ce pot”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

