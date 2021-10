Stiri pe aceeasi tema

- Sergio Busquets, capitanul selectionatei de fotbal a Spaniei, a fost desemnat cel mai bun jucator al turneului final al Ligii Natiunilor, duminica, in ziua in care a egalat numarul de selectii detinut de Andres Iniesta, 131 de meciuri, devenind totodata al patrulea fotbalist cu cele mai multe meciuri…

- Doua fetițe de 10 și 11 ani de origine romana s-au ratacit de mama lor in Coventry, Anglia. Țipetele disperate ale femeii, in limba romana, au fost auzite de o tanara polițista, originara din Romania. Ea a recunoascut limba și a sarit imediat sa o ajute pe mama disperata. Alina Pleșea, o tanara cadet…

- Florin Cițu a postat, vineri, un videoclip in care transmite un mesaj colegilor sai din PNL inainte de Congres și vorbește de nevoia Romaniei de reforme și investiții. „Ma voi bate pentru programul de guvernare pentru ca știu sigur ca este un program bun pentru romani. Economia Romaniei poate sa fie…

- O puternica furtuna de nisip a adus valuri de praf, duminica, in mai multe zone din provincia Albacete din centrul Spaniei. Rafalele au atins 100 de kilometri pe ora. Poliția a inchis parcurile și le-a cerut oamenilor sa evite ieșirile și sa mute de la ferestre și de pe terase obiectele ce puteau fi…

- Minorii (spectatori sau sportivi) sunt exceptați de la testarea anti-Covid, conform noului protocol medical anunțat de Federația Romana de Fotbal (FRF). Noul protocol medical a fost aprobat vineri, prin decizie de Comitet de Urgenta. Avand in vedere noile modificari privind desfasurarea competitiilor…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la Piața Delfinului, din Capitala. Zeci de persoane au fost evacuate. “Intervenim cu 14 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 2 autoscari, o descarcerare, doua echipaje SMURD, un UTIM și Detașamentul Special de Salvatori la Piața Delfinului. Arde pe 150…

- Generalul Silviu Predoiu, fost sef al Serviciului de Informatii Externe, a explicat, marți, intr-un dialog cu Ana Maria Roman, in cadrul emisiunii in emisiunea News Hour with CNN, cum funcționeaza softul de spionaj Pegasus, aflat in centrul scandalului momentului. Este vorba despre interceptarea a peste…

- Final fericit in cazul filmulețului care a creat un val uriaș de reacții pe rețelele de socializare, vorbindu-se despre o presupusa rapire. Fetița care plangea și se zbatea in brațele unui barbat este in afara oricarui pericol. Surse judiciare au confirmat pentru DEBRAILA.ro faptul ca Politia a luat…