Stiri pe aceeasi tema

- Ronald Araujo (22 de ani) traverseaza o perioada buna in tricoul Barcelonei, iar evoluțiile sale il pot propulsa la o alta formație in aceasta perioada de mercato. Fundașul nu a semnat inca prelungirea contractului scadent vara viitoare, iar echipa catalana tremura gandindu-se ca il poate pierde pe…

- Premiul The Best FIFA Men’s Coach (cel mai bun antrenor al anului) a fost castigat de antrenorul echipei Chelsea, germanul Thomas Tuchel, care a reusit sa castige Liga Campionilor cu gruparea engleza, conform news.ro. La premiul decernat la gala de la Zurich au mai fost nominalizati spaniolul…

- Conducerea clubului FC Barcelona a anuntat transferul internationalului spaniol Ferran Torres, de la Manchester City, fara a dezvalui insa detaliile financiare ale intelegerii. Potrivit presei din Marea Britanie, Barcelona va plati pentru Ferran Torres aproximativ 55 de milioane de euro, plus bonusuri…

- FC Barcelona a anunțat oficial transferul lui Ferran Torres de la Manchester City. Potrivit presei internaționale, clubul catalan va plati 55 de milioane de euro pentru jucator, plus 10 milioane sub forma de bonusuri.

- Lionel Messi si-a exprimat tristetea, miercuri, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, dupa ce prietenul Sergio Aguero a fost obligat sa-si anunte retragerea sportiva din cauza problemelor cardiace.''Practic, o întreaga cariera împreuna, Kun... Am trait foarte multe…

- Sergio „Kun” Aguero (33 de ani) și-a anunțat azi retragerea din fotbal, din cauza problemelor de sanatate. Pe 30 octombrie, Sergio Aguero a ieșit de pe teren in minutul 41 al meciului dintre Barcelona și Alaves, scor final 1-1, acuzand dificultați in a respira. Ulterior, investigațiile au relevat ca…

- Ferran Torres (21 de ani) de la Manchester City poate fi prima lovitura data de Xavi la Barcelona. Spaniolul care poate juca in 3 poziții din atac (extrema dreapta/stanga și „9 fals”) are acordul lui Pep Guardiola pentru un transfer in iarna, anunța presa din Germania. Xavi vrea sa o readuca pe Barcelona…

- Sergio Aguero (33 de ani) ar urma sa-și anunțe retragerea din fotbal din cauza problemelor cardiace. Pe 30 octombrie, Sergio Aguero a ieșit de pe teren in minutul 41 al meciului dintre Barcelona și Alaves, scor final 1-1, acuzand dificultați in a respira. Ulterior, investigațiile au relevat ca atacantul…