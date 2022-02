Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei vor cauza probleme Moscovei, dar ca aceste probleme vor fi rezolvate. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilele masuri punitive impotriva președintelui Vladimir Putin și a mai spus…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…

- Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. Presedintele solicita oprirea imediata, integrala si neconditionata a agresiunii militare ruse, anunta asistenta…

- Deputatii rusi au aprobat, marti, in ritm alert un acord semnat de catre presedintele rus Vladimir Putin care prevede ca Rusia sa apere teritoriile separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, pe a caror independenta a recunoscut-o luni, relateaza AFP. Decizia a fost aprobata in unanimitate, noteaza…

- „Ceea ce se intampla in Donbas este foarte ingrijorator si potential foarte periculos", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Totodata, Peskov a respins ideea ca exercitiile nucleare ale Rusiei vor alimenta si mai mult tensiunile cu Occidentul, afirmand ca aceste exercitii…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat, miercuri, diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Konstantin Gavrilov, seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militara si controlul…

- Cooperarea energetica ruso-germana este o prioritate pentru Moscova . Berlinul este unul dintre principalii sai parteneri, a declarat președintele rus Vladimir Putin cancelarului german Olaf Scholz inaintea discuțiilor de la Moscova. Putin a spus ca exportatorul de gaze, Rusia este un furnizor de energie…

- Rusia doreste sa evite un conflict cu Ucraina si cu Occidentul, a declarat joi presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, transmit Reuters si EFE. "Aceasta nu este alegerea noastra, nu dorim acest lucru", a subliniat Putin la conferinta sa de presa anuala traditionala, de sfarsit de an, transmisa…