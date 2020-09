Stiri pe aceeasi tema

- Avioane ale tarilor NATO efectueaza cu regularitate zboruri in cadrul carora simuleaza atacuri cu rachete impotriva teritoriului Rusiei, a declarat ministrul apararii rus Serghei Soigu intr-un interviu difuzat duminica seara de postul televiziunii publice Rossia-24, evocand un survol recent al unor…

- CHIȘINAU, 2 sept – Sputnik. Germania va purta negocieri cu SUA in legatura cu sancțiunile impotriva Nord Stream 2, insa va rezolva de sine statator problemele din sfera energetica, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Heiko Maas, in cadrul unei conferințe de presa, susținute la Berlin.Пресс-служба…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care se confrunta cu o contestare fara precedent in tara, a acuzat vineri Occidentul ca vrea sa-l rastoarne de la putere cu scopul de a aduce atingere si de a slabi Rusia, relateaza AFP.

- Șase aeronave ale Forțelor Aeriene Romane, F-16 și MiG-21, au participat vineri, alaturi de avioane din țari aliate și de bombardiere strategice americane de tip B-52 Stratofortress, la exercițiul aerian multinațional Allied Sky 2020. Bombardierele americane B-52 au survolat intr-o singura zi toate cele…

- Am scris multe despre razboiul hibrid. Teoria si modul de actiune luate din practica actiunilor de pe teren, incepand cu razboiul Israel-Liban si mergand pana la operatiunea rusa a “omuletilor verzi” in Crimeea, terminata cu anexarea peninsulei ucrainene, leaganul tatarilor bastinasi, si agresiunea…

- Ministerul rus al Apararii a spus miercuri ca a interceptat avioane american de spionaj deasupra Marii Negre, în apropiere de granița, dupa un incident similar care a avut loc mai devreme deasupra Marii Baltice, relateaza agenția de știri Interfax.Avionale americane s-au îndepartat de…

- Israelul a revendicat luni seara atacuri aeriene impotriva unor pozitii ale armatei siriene in represalii la ''incercarile'' de a plasa bombe artizanale de-a lungul granitei sale disputate cu Siria, relateaza AFP. Foto: (c) Ronen Zvulun/REUTERS ''Ca raspuns (la aceasta tentativa),…

- Guvernul rus a negat vineri orice implicare in recentele atacuri cibernetice impotriva Regatului Unit, purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov afirmand ca Rusia "nu are nimic de-a face cu asta", informeaza dpa. "Noi ne confruntam in continuare cu tentative de atacuri cibernetice asupra…