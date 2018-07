Moscova va raspunde daca Suedia si Finlanda vor fi atrase in NATO, considerand ca o astfel de extindere ar submina securitatea globala, a avertizat marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, citat de Reuters via Interfax. In pagina sa electronica, agentia rusa de presa Interfax transmite ca Soigu a declarat ca Federatia Rusa va lua masuri ca raspuns la cooperarea intensa a Suediei si Finlandei cu Alianta Nord-Atlantica. 'Atragerea Suediei si Finlandei in structurile NATO provoaca ingrijorare. In luna mai a fost semnat un acord care prevede participarea deplina a celor doua tari la manevrele…