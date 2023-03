Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va fi forțata sa respinga amenințarea de la granițele sale - cat mai de departe, in functie de armele care vor fi livrate Ucrainei de catre țarile occidentale, a declarat ministrul rus al apararii, general de armata Serghei Șoigu, intr-un comentariu facut la postul de televiziune "Rossia-1"…

- Peste 15.000 de soldați ruși au fost confirmați ca fiind uciși in Ucraina de la inceputul invaziei Kremlinului, potrivit unui bilanț independent publicat vineri, 24 februarie, odata cu implinirea unui an de razboi, scrie The Moscow Times . Site-ul independent de știri Mediazona și serviciul in limba…

- Ultimii locuitori care au ramas in Bahmut, oras din estul Ucrainei bombardat din vara de armata rusa, sustin ca nu intentioneaza sa fuga, chiar daca rusii se apropie, relateaza AFP. „Cum as putea sa plec?”, intreaba Natalia Sevcenko, de 75 de ani, care se ingrijoreaza de costul prea ridicat al unei…

- Șeful gruparii paramilitare ruse, Evgheni Prigojin, da asigurari ca orașul Bahmut va fi cucerit și spune ca mercenarii Wagner ”au lucruri de invațat” de la armata ucraineana, relateaza The Moscow Times și AFP, citata de News.ro . ”Armata ucraineana lucreaza eficient, in mod coerent. Avem de invatat…

- Armata ucraineana a negat vineri pierderea orasului Soledar, afirmand ca ''lupte violente'' au in continuare loc in acest mic oras din estul Ucrainei, dupa ce Rusia declarase mai devreme ca trupele sale au preluat controlul localitatii, transmite AFP. ''Lupte violente se desfasoara in continuare la…

- Bilantul loviturii ucrainene din seara Anului Nou asupra unei cladiri unde stationau soldati rusi la Makiivka, in estul Ucrainei, a urcat la 89 de morti, a anuntat marti seara Ministerul rus al Apararii, citat de AFP,

- Vladimir Putin a declarat sambata ca țara sa nu va ceda niciodata in fața incercarilor Occidentului de a folosi Ucraina ca instrument pentru a distruge Rusia, potrivit Reuters. Intr-un mesaj video de Anul Nou difuzat de televiziunea de stat, Putin a pretins ca Rusia lupta in Ucraina pentru a-și proteja…

- Unii ofiteri rusi care lupta in Ucraina sunt nemultumiti de conducerea armatei si de presedintele Vladimir Putin din cauza modului deficitar in care este dus razboiul in Ucraina, sustine Igor Ghirkin, un influent blogger nationalist rus, fost agent FSB care a ajutat la anexarea Crimeei in 2014 si la…