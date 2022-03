Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a spus intr-un discurs televizat ca obiectivele „operațiunii speciale” in Ucraina au fost indeplinite, iar capacitatea militara a Ucrainei a fost grav degradata. Este prima apariție publica a lui Șoigu in aproape 3 saptamini, timp in care presa a speculat inclusiv…

- Serghei Șoigu a precuzat, marti, ca „principalul obiectiv” al Moscovei in Ucraina este „eliberarea” regiunii Donbas, un semn ca Moscova ar putea viza de acum acum obiective mai limitate, in fața rezistenței acerbe a Ucrainei. „Principalele sarcini ale primei etape a operațiunii au fost finalizate. Potențialul…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, susține ca principalele sarcini ale „operațiunii militare speciale” au fost finalizate, ceea ce „ne permite sa ne concentram principalele eforturi pe atingerea obiectivului principal - eliberarea Donbassului”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, nu a mai aparut in public de pe data de 11 martie, astfel ca acesta nu a fost vazut timp de 12 din cele 28 de zile ale razboiului din Ucraina, scrie publicația Ukrainska Pravda, care ii citeaza pe jurnaliștii ruși de investigație de la

