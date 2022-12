Concluzii la sfârşit de an. Preşedintele Maia Sandu, în discuţie cu ambasadorii acreditaţi în ţara noastră

Am fost ajutaţi să răspundem la criza energetică, a fost facilitat accesul la resurse energetice, am primit sprijin financiar pentru compensaţiile din facturi şi am primit… [citeste mai departe]