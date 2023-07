Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse fac investigații dupa ce o racheta balistica intercontinentala lansata, miercuri, de Coreea de Nord s-ar fi prabușit in apele Rusiei, a declarat presa de stat, care il citeaza pe ministrul adjunct de Externe, Andrei Rudenko, relateaza Reuters.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca Moscova va fi nevoita sa foloseasca metode de atac „similare”, daca Statele Unite ii furnizeaza Ucrainei bombe cu dispersie, au relatat media ruse citate de Reuters si EFE, potrivit Agerpres.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a vizitat trupele implicate in operatiunea militara din Ucraina, a anuntat luni agentia de presa RIA. Este prima sa aparitie publica dupa rebeliunea din weekend a grupului de mercenari Wagner, sub conducerea lui Evgheni Prigojin. Shoigu, absent for the last…

- Armand Goșu, expert in evoluția fostului spațiu sovietic, susține ca ”pana mai ieri maciuca din mana lui Putin, Prigojin a scapat de sub control și a ajuns sa muște mana stapanului a celui care l-a hranit atat de mulți ani”.Este pentru prima data dupa 1941, cand trupele germane avansau spre Moscova,…

- Un soldat rus care a distrus un tanc Leopard, de fabricație germana, intr-o batalie purtata in Ucraina a primit o recompensa de 1 milion de ruble (11.842 de dolari) din partea unei fundații private, a anunțat marți, 20 iunie, Ministerul rus al Apararii, informeaza Reuters.Fundația a publicat o inregistrare…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti Ucraina ca a aruncat in aer uriasul baraj Kahovka, parte a unui plan de redesfasurare a unitatilor din apropierea regiunii Herson pentru operatiuni impotriva fortelor rusesti, transmite Reuters. O declaratie a Ministerului rus al Apararii semnata…

- Statele Unite si Japonia lucreaza pentru a-si moderniza alianta militara in fata amenintarilor din partea Chinei, Coreei de Nord si Rusiei, a declarat joi la Tokyo, secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP, citat de Agerpres.Inaltul responsabil american viziteaza Tokyo pentru…

- Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului de Securitate de la Moscova, a acuzat vineri Statele Unite ca si-au coordonat actiunile cu Ucraina pentru atentate teroriste cu scopul de a submina stabilitatea Rusiei, transmite agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters.