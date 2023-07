Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca Moscova va fi nevoita sa foloseasca metode de atac „similare”, daca Statele Unite ii furnizeaza Ucrainei bombe cu dispersie, au relatat media ruse citate de Reuters si EFE, potrivit Agerpres.

- Rusia a declarat joi, 22 iunie, ca fortele ucrainene si-au redus operatiunile din sudul si estul Ucrainei si se ”regrupeaza” dupa ce au suferit pierderi in contraofensiva lor, relateaza Agerpres . ”Dupa ce a condus activ ostilitatile in ultimele saisprezece zile, suferind pierderi semnificative, inamicul…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu a facut mai multe anunțuri radicale vizavi de poziția Ucrainei in razboi, dupa ce, in ultimele luni, Volodimir Zelenski și-a anunțat contraofensiva asupra armatei ruse, dand garanții ca va invinge. Astfel, marți, Serghei Șoigu a oferit o veste mai puțin buna…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti Ucraina ca a aruncat in aer uriasul baraj Kahovka, parte a unui plan de redesfasurare a unitatilor din apropierea regiunii Herson pentru operatiuni impotriva fortelor rusesti, transmite Reuters. O declaratie a Ministerului rus al Apararii semnata…

- Subminarea structurilor hidrocentralei Kahovka, care a dus la inundarea unor suprafețe mari, a fost efectuata de regimul de la Kiev, acuza marți ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. De cealalta parte, Ucraina acuza Rusia ca se afla in spatele acestui incident."In aceasta seara, regimul de la…

- Aproape 120.000 de persoane s-au inrolat in armata rusa pana acum in acest an, a declarat fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, in contextul in care Moscova incearca sa recruteze voluntari pentru ofensiva sa din Ucraina, scrie The Guardian citand AFP.Moscova a demarat o campanie agresiva…

- Rusia sarbatoreste marti aniversarea victoriei asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial cu o parada in Piata Rosie, in conditii de securitate sporita, dupa o serie de atacuri cu drone, inclusiv asupra cladirii Kremlinului, pe care Moscova le-a pus pe seama Ucrainei, transmite Reuters.…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a asigurat marti ca autoritatile de la Moscova iau masuri pentru a creste productia de arme de care trupele ruse au nevoie in „operatiunea militara speciala” din Ucraina, unde luptele cu armata ucraineana se desfasoara „pe toata linia de contact a frontului”,…