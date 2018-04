Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avertizat joi ca ”nu va da crezare doar pe cuvant” și fara acces la analize concluziei trase de Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) cu privire la agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion Serghei Skripal și a fiice sale, Iulia. “Rusia nu va da crezare doar…

- Iulia Skripal a respins o propunere de ajutor consular din partea Rusiei, dupa otravirea sa cu un agent neurotoxic la inceputul lunii martie in Anglia, impreuna cu tatal sau, Serghei Skripal, fost agent dublu rus, a indicat miercuri Ministerul britanic de Externe, citat de AFP. ''Noi…

- “Va jucati cu focul si o sa va para rau” - a declarat ambasadorul rus la ONU la o sedinta a Consiliului de Securitate dedicata cazului Skripal. La randul lui, oficialul rus a lansat propriile acuzatii, sustinand ca, cel mai probabil, atacul chimic este opera serviciilor secrete ale unei alte tari.…

- Iulia Skripal a iesit joi din tacere, anuntand ca se simte 'din ce in ce mai bine', in prima sa declaratie dupa spitalizarea survenita in ziua de 4 martie, cand a fost otravita, impreuna cu tatal sau Serghei, un fost spion rus, cu un agent neurotoxic la Salisbury, in Marea Britanie, noteaza AFP.…

- Autoritațile din Ecuador i-au taiat accesul la Internet fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care locuiește la ambasada acestei țari din Londra, a anunțat pe Twitter Secretariatul Național al Comunicațiilor din Ecuador. Aceasta decizie a fost luata pentru ca Assange a „incalcat angajamentul scris…

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri boicotarea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia de membrii guvernului sau si de familia regala britanica. ”Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia in aceasta vara”, a declarat seful…

- Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta dupa presupusa otravire a unui fost agent rus si a fiicei sale cu o substanta pe care anchetatorii inca incearca sa o identifice, relateaza AFP. Ministrul de interne Amber Rudd va prezida aceasta reuniune interministeriala de criza convocata…