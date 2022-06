Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite urmeaza sa-si „consolideze pozitionarea militara in Europa”, pentru ca NATO sa poata „raspunde la amenintari provenind din toate directiile si in toate domeniile: terestru, aerian, maritim”, a declarat miercuri, la summitul NATO de la Madrid, presedintele Joe Biden.

- Statele Unite iși vor spori prezența militara in Europa, a declarat președintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anunțate este și prezența a unei brigazi de 5.000 de militari in Romania. Biden a declarat ca summitul liderilor NATO…

- Rusia va pune capat „operațiunii” sale militare in Ucraina acolo unde va considera ca este cazul, a declarat miercuri ministrul adjunct de Externe rus Serghei Riabkov, la postul de televiziune Rossiya-1. El a subliniat angajamentul ferm al Moscovei fața de obiectivele proclamate inițial ale „operațiunii…

- Miercuri, Kremlinul a acuzat Washingtonul ca ”toarna gaz pe foc”, dupa anuntul livrarii de sisteme de rachete americane catre Kiev pentru a respinge ofensiva rusa in Ucraina, relateaza France Presse si Reuters cu referire la Agerpres . „Linia SUA este de a lupta impotriva Rusiei pana la ultimul ucrainean.…

- Liderii grupului natiunilor celor mai industrializate, G7, se reunesc duminica in videoconferinta, in timpul careia este de asteptat ca ingrijorarile privind invazia Rusiei in Ucraina sa reprezinte punctul central al intalnirii, transmite dpa. Totodata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar urma…

- Rusia a lansat manevre militare in sectorul Kaliningradului. Intarirea prezenței NATO in regiune – și, prin urmare, in imediata vecinatate a enclavei ruse – extrem de militarizata – din Kaliningrad, evident, nu este privita favorabil de Moscova. De la inceputul invaziei Rusiei in estul Ucrainei, NATO…

- Președintele șefilor de Stat Major din SUA, generalul Mark Milley, a declarat ca noi baze militare permanente ar trebui construite in Europa de Est, inclusiv in Romania. Daca se construiesc noi baze militare permanente in Europa de Est pentru a gazdui mai multe trupe americane, in urma invadarii Ucrainei…

- Ministrul de externe al Estoniei, Eva-Maria Liimets a propus, vineri, ca o parte din banii pentru energie catre Rusia sa fie puși deoparte pentru un fond de redresare a Ucrainei. Aceasta a adaugat ca și activele inghețate ale Rusiei ar putea fi folosite in același scop, potrivit CNN.„Rusia trebuie trasa…