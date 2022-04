Stiri pe aceeasi tema

- Delia se afla in aceste momente intr-o vacanța eclusivista, intr-o zona exotica, alaturi de soțul sau. Ei bine, deși a așteptat cu nerabdare sa ajunga in aceasta destinație, se pare ca lucrurile nu merg chiar așa cum se aștepta, astfel ca s-a confruntat cu cateva peripeții. Iata despre ce este vorba,…

- Oana Roman se afla in aceste momente in vacanța, și deși se aștepta ca totul sa fie fabulos și in care sa nu aiba vreo grija, se pare ca nu este deloc așa. Iata ce probleme a intampinat vedeta in Egipt și marturisirile facute in fața fanilor, pe rețelele de socializare!

- Oana Roman a fost plecata la munte in weekend alaturi de fiica sa, insa aceasta a avut numai probleme. Vedeta le-a spus fanilor de pe Instagram ca a intampinat mai multe situații și ca nu au fost zile tocmai bune pentru ea.

- Monica Anghel alaturi de fiul ei, dar și de Jojo, au plecat intr-o vacanța departe de țara, in Iordania. Vedeta face declarații la Xtra Night Show și spune ca a trait o experiența de neuitat.

- Armin Nicoara și-a luat partenera de viața și a decis sa plece departe de meleagurile romanești, insa, din nefericire, artistul și Claudia Puican au avut parte de numeroase neplaceri pana cand au ajuns sa se bucure de soare și relaxare. Iata cu ce probleme s-au confruntat chiar in aeroportul din Budapesta!

- Artiștii Diana Matei și Marian Cleante și-au inceput anul cu o vacanța in Cancun unde au avut parte de momente frumoase dar și de ceva peripeții. Zborul cu avionul a fost pentru artist un coșmar și a trebuit sa ia pastile pentru a se liniști.

- Andreea Balan a avut parte de mai multe vacanțe pe lux și opulența. Artista a petrecut in urma cu cateva zile in Dubai alaturi de micuțele ei, Ella și Clara, iar de curand vedeta s-a intors in țara, asta dupa ce a avut parte de o vacanța exclusivista in Mexic. Andreea Balan a marturisit la Xtra Night…

- Simona Gherghe și soțul ei impreuna cu cei doi copii au petrecut intr-o vacanța de lux in Dubai. Prezentatoarea TV a intampinat și cateva probleme și a avut parte de momente nu tocmai frumoase in vacanța, asta dupa ce starea ei de sanatate nu a fost una buna. Iata cum se simte frumoasa vedeta acum!