- Femeia de afaceri, acum in varsta de 65 de ani, a dezvaluit in emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai” cum a ajuns la o avere impresionanta și de ce s-a retras apoi din afacere: ”Am renunțat, n-am vrut sa semnez mizerii”. Monica Tatoiu, 65 de ani, a devenit cunoscuta prin prisma afacerii de succes…

- Oana Zavoranu este in culmea fericirii, asta pentru ca dupa ore intregi de cautari, vedeta a reușit sa dea de urma animalului sau de companie, Ozzy. Așa cum le-a promis fanilor, diva a postat pe Instagram mai multe filmulețe care au surprins exact, pas cu pas, firul cautarilor cațelului.

- Va intrebați ce legatura exista intre Razvan Simion și Klaus Iohannis? Ei bine, iata ca exista, caci matinalul de la Antena 1 a postat un mesaj care a luat pe toata lumea prin surprindere, caci in prim-plan este Klaus Iohannis. Vedeta a surprins o situația amuzanta apoi a facut totul public, mandru…

- Competiția Asia Express este cel mai dur reality-show, acolo unde limitele concurenților sunt testate la minut. Cine este vedeta care a cedat nervos in cadrul competiției de la Antena 1. Ce s-a intamplat, de fapt. Vedeta care a scapat controlul la Asia Express Concurenții de la Asia Express sezonul…

- Delia și-a surprins colegii de la iUmor, dupa ce a facut un anunț neașteptat. Vedeta le-a impartașit acestora ca ar fi insarcinata, reușind sa lase cu gura cascata pe toata lumea. Imaginile au aparut in promo-ul emisiunii „iUmor”, pentru saptamana viitoare. In ediția de saptamana viitoare a emisiunii…

- Sofia Vicoveanca are o cariera impresionanta. Artista are in spate 62 de ani de activitate, iar in acest timp a strans o avere considerabila. Sofia Vicoveanca a implinit 80 de ani Sofia Vicoveanca implinește astazi 80 de ani. Este una dintre cele mai iubite și mai mari artiste ale muzicii populare romanești.…

- Roxana Nemeș de la Survivor Romania s-a cununat civil cu omul de afaceri Calin Hagima. Vedeta și barbatul cu 11 ani mai mare decat ea se iubesc de ceva ani. De altfel, pentru a incepe o relație cu Hagima, Roxana l-a parasit pe impresarul Radu Groza in urma cu șase ani. Cine este Calin Hagima, […] The…

- Pe Cosmin Seleși toata lumea il cunoaște, asta deoarece in fiecare sezon al show-ului Te cunosc de undeva a prezent și aduce buna dipoziție alaturi de Alina Pușcaș. V-ați gandit vreodata cum arata insa fara barba? Chiar el a impartașit imaginile cu fanii in urma cu puțin timp.