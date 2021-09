Stiri pe aceeasi tema

- Zara Rutherford, in virsta de 19 ani, a decolat miercuri din Belgia intr-o aventura de trei luni in incercarea de a deveni cea mai tinara femeie care zboara singura in jurul lumii, relateaza Reuters. Rutherford a decolat de pe Aeroportul Kortrijk-Wevelgem din vestul Belgiei cu avionul sau Shark UL,…

- Avem imagini senzaționale cu un fiu de milionareasa prins in offside chiar in mijlocul Bucureștiului, surprinse, bineințeles, de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania. Vorbim acum de Andrei Sota care a cam uitat de bunele maniere și s-a descalțat…

- Conform unui raport publicat de American Gambling Association, 2021 se anunța cel mai bun an din istoria industriei jocurilor de noroc datorita ridicarii restricțiilor COVID. Și daca tot bate norocul la ușa cazinourilor, este cazul sa vorbim despre zeitațile carora acestea iși datoreaza valul de noroc…

- Lidia Buble a luat o pauza de la stresul vieții de artist și a lasat grijile de o parte, astfel ca s-a dus sa se relaxeze singura intr-un local exclusivist din Capitala. Este de precizat ca paparazzii Spynews au fost vigilenți și au surprins-o pe vedeta intr-o ipostaza de zile mari. Artista a fost cateva…

- Au tot negat ca ar trai o frumoasa poveste de dragoste, dar iata ca imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro spun totul! Andreea Cosma și Gabi Matei au fost surprinși mai indragostiți ca niciodata la un restaurant de fițe din Capitala, impartașindu-și saruturi și mangaieri tandre.

- Gabi Popescu nu se dezice de la indeletnicirile de „mascul alfa”, chiar daca are langa el o frumusețe de femeie, care nu ar da luxul și opulența pentru nimic in lume. Insa, daca fosta prezentatoare Crina Abrudan și-ar vedea soțul in ipostazele in care a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro, chiar…

- Un australian și o tanara din Germania au pornit intr-un tur al pamantului pe cai. Au ajuns și in Romania, iar sambata s-au plimbat pe strazile Craiovei. Urmatorul popas il vor face la Castelul Bran.