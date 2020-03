Serghei Mizil, detalii necunoscute despre Nicu Ceauşescu: "Începuse să bea pe ascuns, ţinea băutura şi în baie, ca să nu-l vadă cineva" Fiul soților Ceaușescu a trecut de doua ori pe langa moarte, sfarșind in 1996 intr-un spital din Viena din cauza cirozei la ficat. “Prințisorul”, cum a fost supranumit fiul lui Nicolae Ceaușescu, a trecut de doua ori pe langa moarte, insa de fiecare data a scapat la limita. Apoi, moartea lui a fost dezbatuta la un nivel conspirațional extraordinar, potrivit Antena3. Cu toate ca raportul medico-legal arata ca moarea lui a fost provocata de o ciroza hepatica de care suferea, in spațiul public au aparut diverse ipoteze cum ca acesta ar fi fost ucis, iar in poveste ar fi fost implicata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Nicu Ceaușescu a avut o viața care a starnit controverse. De la lux la saracie, a trecut de doua ori pe langa moarte, dar a scapat la limita de fiecare data, sfarșitul lui fiind cauzat de ciroza.

