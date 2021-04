Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri din Abrud au fost REȚINUȚI pentru furt. Au sustras bani și bunuri in valoare de 1.000 de lei, in timp ce proprietarul dormea La data de 12 aprilie 2021, polițiștii din Abrud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de 4 tineri, cu varste cuprinse intre 19 și 37 de ani, din Abrud,…

- Polițiștii orașului Ineu, impreuna cu cei ai Secției Rurale Ineu, cu sprijinul polițiștilor I.P.J. Hunedoara, au desfașurat ieri o percheziție pe raza orașului Deva, la domiciliul unei femei de 28 de ani din aceeași localitate. Polițiștii au stabilit ca tanara a șantajat un barbat din Ineu, in perioada…

- Politistii din Mures au desfasurat trei perchezitii domiciliare la persoane banuite de acces cu detectoare de metale sau utilizarea lor in zonele cu patrimoniu arheologic, fara autorizatie.

- Daca nici Catalin Scarlatescu, atunci cine? Celebrul jurat de la ”Chefi la cuțite” știe sa-și prețuiasca prietenii. Gestul demn de lauda al chef-ului pentru amicii sai. Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania.

- A lasat Italia și s-a intors acasa, alaturi de familie, unde a pus pe picioare o mica afacere in agricultura. Este povestea unei tinere din Vrancea, care demonstreaza ca se poate trai din munca pamantului.

- Mai mulți romani sunt cercetați dupa ce ar fi format o grupare infracționala și ar fi furat, astfel, bunuri din TIR-uri aflate in mers, pe teritoriul Franței. Prejudiciul estimat de anchetatorii romani și francezi se ridica la 3,5 milioane de euro. Doi suspecți au fost reținuți, in timp ce alți șase…

- Doua fete, de 16 si 20 de ani, au fost accidentate de o masina in timp ce traversau drumul european E85, in localitatea buzoiana Costesti, in dreptul unei treceri de pietoni. Accidentul a avut loc in jurul orei 18:00.