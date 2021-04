Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a facut un apel disperat pe rețelele de socializare. Fosta iubita a lui Razvan Simion a demonstrat ca are o inima mare, astfel ca a distribuit un caz de-a dreptul sfașietor, a doi tineri, cerandu-le internauților sa-i ajute prin donare de sange!

- Egger Romania s-a alaturat campaniei „Sange pentru Viața!", campanie organizata la nivel județean de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava și Fundația Umanitara Nord 2001 / Sange pentru Romania.Pe langa numeroase ...

- Cazacu Ana Maria (47 ani) este programata luni, 15 martie, la o intervenție chirurgicala ce nu mai poate fi amanata! Post-ul Apel umanitar de urgența! Doneaza azi sange pentru o viața! Centrul se inchide la 12:30. apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii din Olt, verificari la sange. In ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Olt, politisti…

- Potrivit reprezentanților Centrului de Transfuzie, numarul donatorilor a scazut în ultima perioada, însa nevoia de sânge este în continuare mare, motiv pentru care îi îndeamna pe clujeni sa doneze sânge indiferent de grupa…

- O tanara in varsta de 21 de ani, aflata in stare critica la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, are nevoie urgenta de sange și trombocite, grupa A pozitiv, au transmis marți dimineața reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Alba. Persoanele care pot intinde o mana de ajutor sunt rugate…

- Mirela Banias a facut un apel disperat pe rețelele de socializare. Fosta concurenta de la „Insula Iubirii” și-a luat toți admiratorii prin surprindere, atunci cand le-a cerut ajutorul pe Instagram. Iata care este motivul pentru care bruneta le-a cerut oamenilor sa dea dovada de altruism!

- Centrul de Transfuzie Sanguina Alba face un apel catre populație, in care anunța ca este nevoie urgența de donatori cu grupele AB pozitiv și AB negativ. ”Stocul de sange la aceste grupe este insuficient, iar solicitarile sunt numeroase. Pentru ca bolnavii care au nevoie de transfuzie de sange sa poata…