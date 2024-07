Stiri pe aceeasi tema

- Izzet Eren, șeful bandei Tottenham Turks din Londra, a fost impușcat in stil mafiot in fața unei cafenele, in capitala Republicii Moldova, Chișinau.Se pare ca barbatul in varsta de 41 de ani a fost ucis pe loc dupa ce trei gloanțe l-au nimerit in cap.

- Ucraina, Republica Moldova și Romania intenționeaza sa colaboreze pentru creșterea capacitații conductei de gaze Transbalcanica in cadrul Coridorului Vertical, inclusiv prin dezvoltarea proiectelor de producere a hidrogenului regenerabil - potrivit unui comunicat comun al miniștrilor de externe ai Ucrainei,…

- Guvernul de la Chișinau a aprobat, pe 26 iunie, regulamentul de funcționare a Consiliului Teritorial Antiterorist (CTA) – o structura subordonata Serviciului de Informații și Securitate (SIS), care poate fi creata la nivel local, in cazul apariției unei situații de criza terorista. Proiectul a fost…

- Ambasada SUA in Moldova a felicitat cetațenii Republicii Moldova cu ocazia primei reuniuni a Conferinței de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Chișinau, aceasta noua realizare pe calea integrarii europene reflecta aspirațiile cetațenilor moldoveni…

- Persoanele straine vor obtine mai greu cetatenia Republicii Moldova, dupa ce in legislatie au fost incluse reguli mai stricte, care vor face procedura de recunoastere a cetateniei mai sigura. Parlamentul de la Chișinau a adoptat modificarile legislative pentru a exclude vulnerabilitatile si riscurile…

- Violeta Botezatu, cea care a primit Golden Buzz din partea lui Andi Moisescu la Romanii au talent 2024, a nascut o fetita perfect sanatoasa, cu doar cateva zile inainte de finala sezonului 14. Violeta Botezatu a urmat diverse studii, precum Conservatorul din Veneția, la secția de canto academic.Semifinalista…

- Republica Moldova este o tinta constanta a atacurilor rusesti asupra infrastructurii, nu doar a televiziunii publice, ci si a serviciului postal si a institutiilor guvernamentale, acestea fiind vizate in mod regulat de hackeri, pe care expertii ii asociaza Rusiei, a declarat ministrul de externe moldovean…

- Intr-un interviu pentru BBC, Mihai Popsoi a declarat ca in spatele atacului cibernetic de la Posta Moldovei, care a avut loc in februarie 2024, s-ar afla Federatia Rusa. De asemenea, hackerii rusi sunt cei care au atacat site-ul postului public de televiziune de la Chisinau, potrivit acestuia.Capacitatile…