- Rasturnare de situație in razboiul dintre Rusia și Ucraina. De aceasta data, rușii sunt cei care spun ca ucrainenii vor un conflict la nivel mondial. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat sambata ca presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski , nu este interesat de negocieri si vrea sa…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la postul american de televiziune Sky News ca singura runda de negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina purtata pana acum arata faptul ca țara condusa de Vladimir Putin dorește continuarea invadarii Ucrainei, ținand cont de modalitatea in care au avut…

- ”Suntem pregatiti de negocieri in orice moment, imediat ce forrtele armate ucrainene ne vor auzi apelul si vor depune armele”, declara Lavrov intr-o conferinta de presa, la o zi de la lansarea ofensivei ruse in Ucraina. Kremlinul a amenintat, la randul sau, cu masuri de retorsiune ”simetrice sau asimetrice”…

- ''Ii vedem transferand acolo mai multe avioane de lupta si auxiliare. Ii vedem sporindu-si pregatirea in Marea Neagra. Ii vedem chiar stocand rezerve de sange'', a spus seful Pentagonului la sediul NATO din Bruxelles.Lloyd Austin a descris drept ''ingrijoratoare'' ultimele incidente armate din estul…

- Ministrul afacerilor externe din Belarus, Vladimir Makei, da asigurari ca ”niciun soldat rus” sau echipament militar al Moscovei nu va ramane pe teritoriul țarii sale dupa manevrele militare comune, programate sa se incheie pe 20 februarie, relateaza AFP, citata de Agerpres. ”Niciun singur soldat, niciun…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va discuta luni la Moscova cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre cerintele Moscovei de a primi garantii de securitate, a anuntat vineri purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters și Agerpres. Rusia considera importanta…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP. „Nu putem spune ca punctele noastre de vedere au fost…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si dpa, conform AGERPRES. Blinken va fi primit in cursul zilei de presedintele…