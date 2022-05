Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei Lavrov intr-o conferinta de presa la […] The post Serghei Lavrov susține ca Rusia nu vrea razboi in Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .