- Vizita liderului de la Phenian, Kim Jong-Un va avea loc in perioada 11-13 Septembrie. Este vorba despre cea de-a 4-a editie a Forumului Economic din Vladivostok. Aceasta vizita depinde de Phenian, a tinut sa precizeze purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Deocamdata nu sunt detalii…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, s-a plans ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, de „hegemonia SUA”, in timp ce unul dintre locotenentii sai de varf a facut o vizita la New York pentru a pregati un viitor summit cu presedintele american Donald Trump, scrie The Guardian, informeaza news.ro.Kim…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, va efectua, joi, o vizita in Coreea de Nord a anunțat agenția de știri nord-coreeana citandu-l pe șeful diplomației de la Phenian, Ri Yong Ho. Informația a fost confirmata și de biroul de presa al Ministerului de Externe din Rusia. Lavrov, va vizita Coreea de…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat ca Washingtonul se retrage din ințelegerea internaționala privind arsenalul nuclear al Iranului. Presedintele american a criticat acordul incheiat in 2015 de puterile internationale – SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania – ...

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca SUA nu au intentia de a parasi Siria, in pofida unor declaratii facute anterior de Washington care sugerau acest lucru, informeaza agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Intr-o intalnire cu presa la Beijing, ministrul…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat, luni, ca Rusia nu a decis inca daca va livra sisteme de rachete S-300 catre Siria, dar ca nu ar face un secret daca ar lua o astfel de hotarare, a anuntat agentia de presa ITAR-TASS, citata de Reuters. Potrivit ziarului rus Kommersant, care citeaza…

- Comitetul National al Partidului Democrat a dat in judecata Guvernul rus, echipa de campanie a lui Donald Trump si WikiLeaks, acuzand existenta unei conspiratii pentru influentarea alegerilor prezidentiale din 2016 in favoarea lui Donald Trump, scrie news.ro, care citeaza The Guardian.

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca „deformeaza“ concluziile anchetei Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in cazul Skripal si ca se serveste de acest lucru pentru a acuza Rusia, relateaza AFP.