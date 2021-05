Serghei Lavrov spune că Rusia este gata să reia dialogul cu NATO Rusia este gata sa reia dialogul cu Alianța Nord-Atlantica și așteapta un raspuns la propunerile sale, a declarat, luni, ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în timpul unei conferințe de presa, transmite TASS, citata de Rador.



&"Suntem gata sa reluam dialogul. Așteptam raspunsuri la multe dintre propunerile noastre, care deja de mai bine de un an de zile sunt analizate de NATO si adoptarea carora ar fi putut ajuta în mod semnificativ la detensionarea situației, care se mentine încordata, inclusiv din cauza deplasarii permanente a infrastructurii militare a NATO în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

