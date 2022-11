Serghei Lavrov s-a dat de gol, iar dovada ca a fost internat ar exista. Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a fost internat intr-un spital din Indonezia, in contextul summitul G20, deși ministerul rus de externe respinge aceasta informație. Jurnaliștii de investigație de la Bellingcat au reușit sa geolocalizeze inregistrarea video in care ministrul rus de Externe nega ca a fost spitalizat dupa ce a ajuns in Indonezia. Jurnaliștii independenți au reușit sa identifice locația lui Lavrov, folosind imagini din satelit, pe baza filmarii și a unei fotografii distribuite de ministerul rus de Externe.…