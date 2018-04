Stiri pe aceeasi tema

- China și Rusia vor bloca orice incercare de a "sabota" acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul, a avertizat luni șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, care a calificat drept "inacceptabila" orice revizuire a textului, in condițiile in care Donald Trump amenința cu retragerea Statelor Unite, scrie…

- Rusia va expulza 150 de diplomati occidentali, ca raspuns la masurile anuntate de SUA si mai multe tari din UE, in urma scandalului otravirii fostului spion rus Serghei Skripal. Un numar de 60 de diplomati americani (58 din Moscova si doi din Ekaterinburg) au fost declarati "persona non grata" si trebuie…

- Rusia a oferit un raspuns tras la indigo tarilor care i-a expulzat diplomații. Ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca tara sa va trimite acasa 60 de oficiali americani si va inchide consulatul Statelor Unite de la Sankt Petersburg.

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Moscova vrea ca Europa sa fie puternica si stabila, din moment ce Uniunea Europeana este cel mai important partener economic al Rusiei, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, in cadrul unui interviu acordat pentru Euronews.