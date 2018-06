Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu are intentia de a se reintegra in G8, fiind multumita sa lucreze cu formatul G20, a indicat sambata seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, a doua zi dupa apelul lui Donald Trump in acest sens, scrie AFP, citata de news.ro.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, “a cersit” reprogramarea intrevederii cu presedintele SUA, Donald Trump, dupa ce acesta o anulase, afirma Rudy Giuliani, avocatul liderului de la Casa Alba, sugerand aplicarea aceleiasi tactici in conflictul israelo-palestinian, informeaza Mediafax. Aflat la o conferinta…

- Vladimir Putin face pe niznaiul și declara ca Rusia nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana, informeaza BBC. Remarcile sale vin inaintea vizitei in Austria, prima calatorie a liderului de la Kremlin intr-o țara din Europa de Vest in ultimele 12 luni. Vladimir Putin a declarat pentru postul austriac…

- Aproximativ 18.000 de soldati din 19 tari, in principal membre ale NATO, vor participa la exercitiul Saber Strike care incepe duminica in Polonia si tarile baltice, condus de armata americana pe flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta desfasurare, una dintre…

- Dictatorul nord-coreean, Kim Jong-un, s-a plans ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, de „hegemonia SUA”, in timp ce unul dintre locotenentii sai de varf a facut o vizita la New York pentru a pregati un viitor summit cu presedintele american Donald Trump, scrie The Guardian, informeaza news.ro.…

- Scena politica din SUA este divizata profund, in aceasta perioada, intre partizanii lui Donald Trump și establishment-ul sedimentat in ultimele decenii prin bipartidismul din Washington DC. Trump a caștigat alegerile tocmai prin fructificarea imaginii de outsider in raport cu politicienii de profesie…

- Președintele SUA Donald Trump a avertizat miercuri Federația Rusa cu iminența unui atac asupra Siriei, unde se afla militari ruși, ca urmare a unui presupus atac chimic asupra populației civile, comandat de regimul președintelui Bashar Al-Assad. Trump a reacționat astfel la un avertisment al Moscovei,…

- Președintele SUA Donald Trump l-a demis pe Secretarul de Stat Rex Tillerson și l-a inlocuit cu directorul CIA Mike Pompeo. Anunțul a fost facut pe Twitter. Trump i-a mulțumit lui Tillerson pentru activitate și a transmis ca Pompeo va face o ”treaba fantastica” (“a fantastic job”). Stirea Trump il…