Stiri pe aceeasi tema

- Teama unui razboi comercial si frica unui presupus atac al americanilor asupra Siriei au dus la o scadere a pietelor la nivel mondial in aceasta saptamana. Miercuri, principalii indicatori ai pietelor globale au inregistrat scaderi, iar pretul petrolului a crescut considerabil. Tensiunile…

- Presedintele Donald Trump a sustinut miercuri ca animozitatea in relatiile cu Rusia este provocata in mare parte de ancheta 'corupta' - dirijata in opinia sa de catre Partidul Democrat - privind ingerinta rusa in scrutinul prezidential american din 2016, transmite AFP. Acest mesaj al lui Trump…

- Washington, 11 apr /Agerpres/ - Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a estimat miercuri, intr-un mesaj pe Twitter, ca relatiile ruso-americane sunt la ora actuala mai proaste ca oricand, chiar mai proaste decat in timpul Razboiului Rece. El afirma, insa, disponibilitatea SUA de a ajuta Rusia…

- Presa rusa apreciaza marti ca expulzarile coordonate de diplomati rusi de catre aproximativ 20 de tari dupa otravirea unui fost agent rus au facut ca relatiile intre Moscova si Occident sa intre intr-o noua perioada de "Razboi rece", relateaza France Presse.Acesta este un 'flashmob rusofob',…

- Presa rusa apreciaza marti ca expulzarile coordonate de diplomati rusi de catre aproximativ 20 de tari dupa otravirea unui fost agent rus au facut ca relatiile intre Moscova si Occident sa intre intr-o noua perioada de "Razboi rece", relateaza France Presse. Acesta este un 'flashmob…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Un nou echilibru de putere se contureaza in Orientul Mijlociu. Acordul Sykes-Picot a fost la originea haosului actual din Orientul Mijlociu. O intelegere secreta, semnata la 16 mai 1916 intre Londra si Paris, prefigura frontierele aflate in vigoare timp de un secol in Orientul Mijlociu si semana germenii…