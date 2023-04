Stiri pe aceeasi tema

- Moscova doreste ca orice negocieri de pace in Ucraina sa se concentreze pe crearea unei "noi ordini mondiale", relateaza The Guardian, care preia declaratii citate de AFP ale ministrului de externe Serghei Lavrov, aflat in vizita in Turcia. Discutiile de pace privind Ucraina vor fi posibile doar daca…

- Razboi in Ucraina, ziua 408. ​​​​​​​Rușii fac „noi progrese" in Bakhmut, iar ruta de aprovizionare a ucrainenilor este „grav amenințata”, susțin serviciilor secrete britanice

- Negocierile de pace cu Ucraina sunt posibile doar daca acestea vizeaza stabilirea unei „noi ordini mondiale” fara dominatie americana, a declarat vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ankara, unde se afla intr-o vizita oficiala, potrivit AFP, citata…

- Negocierile de pace cu privire la Ucraina sunt posibile doar daca acestea vizeaza stabilirea unei "noi ordini mondiale" fara dominatie americana, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

- Negocierile de pace cu privire la Ucraina sunt posibile doar daca acestea vizeaza stabilirea unei "noi ordini mondiale" fara dominatie americana, a declarat vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ankara, unde se afla

- Deși este o țara mica, fara resurse imense și fara o importanța geopolitica majora, Republica Moldova inca este pe „lista scurta” al lui Putin. Dezvaluirile Yahoo News fac parte dintr-o colaborare media cu mai multe organizatii de presa europene: Delfi din Estonia, ziarul suedez Expressen, Dossier Center,…

- O inregistrare video aparuta pe rețelele de socializare a surprins urmarea spectaculoasa a unei lovituri rare reușite de ruși: o explozie a unui sistem antiaerian S-300 al forțelor ucrainene care arata ca detonarea unei arme nucleare tactice de mici dimensiuni. Lovitura ar fi fost reușita de forțele…

- O intalnire intre sefii serviciilor de spionaj ruse si americane, in noiembrie, a fost ”folositoare”, dar nu a condus la niciun ”progres important”, apreciaza miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relateaza CNN, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…