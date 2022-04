Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, ajunge joi la New Delhi pentru o vizita de doua zile, a transmis miercuri Ministerul de Externe din capitala Indiei, in contextul in care cele doua state cauta modalitati de a mentine relatiile comerciale si in alte domenii, pe fondul crizei din Ucraina. Vizita…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au sosit deja in Turcia, unde vor avea astazi o prima intalnire de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, in 24 februarie. Responsabili de la Kiev si Moscova s-au intalnit de mai multe ori in acest interval de timp, dar este…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a confirmat planurile unei intalniri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in Turcia, in cursul acestei saptamani. "In prezent este planificata data de 10 martie. Sa vedem daca zboara la Antalya, atunci voi zbura si eu. Sa ne asezam, sa vorbim, a spus…

- Dupa umilința traita de ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, atunci când mai mulți diplomați s-au ridicat și au parasit sala în momentul în care a început difuzarea unui discursului de-al sau înregistrat, omul lui Putin a fost pus, din nou, într-o situație…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca intervențiile ruse nu vor inceta in perioada negocierilor. „Noi nu putem pastra pe teritoriul Ucrainei infrastructura militara care amenința securitatea Federației Ruse”, a declarat acesta in cadrul conferinței de astazi. Intrebat despre „implicarea…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține ca viitorul Ucrainei ar trebui sa fie decis de popoarele care traiesc acolo.

- Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a promis luni la Kiev ca Berlinul va face totul pentru a garanta securitatea Ucrainei in fata ambitiilor Rusiei, exprimandu-si in acelasi timp dorinta pentru "un dialog serios" cu Moscova, relateaza AFP. Aceasta prima vizita a sefei diplomatiei…