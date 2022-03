Militarii decedati in cele doua tragedii aviatice vor fi inaintati in grad postmortem

Cei opt militari care au decedat in cele doua tragedii aviatice din judetul Constanta vor fi inaintati in grad. Informatia a fost confirmata de catre ministrul apararii Vasile Dincu.In accidentul aviatic in care a fost implicat elicopterul… [citeste mai departe]