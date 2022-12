Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat ''convins'' ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu "rabdare" si "perseverenta", in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP. "Sunt convins ca datorita perseverentei noastre,…

- Presedintele Vladimir Putin a anunțat miercuri, 21 decembrie, ca fortele armate vor primi tot ceea ce le este necesar pentru ca Rusia sa-și atinga toate obiectivele campaniei sale militare in Ucraina, informeaza Agerpres, care preia Reuters. Intr-un discurs la o reuniune de bilant cu responsabilii din…

- Joi, 1 decembrie, Rusia a avertizat ca exista un risc ”enorm” ca un conflict cu arme conventionale intre puteri atomice sa degenereze intr-un razboi nuclear, transmite EFE și Agerpres . In cazul unui razboi cu mijloace conventionale intre puteri nucleare ”riscul de a degenera intr-un razboi nuclear…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a calificat marți, in marja summitului G20 din Indonezia, drept „nerealiste” condițiile ucrainene pentru inceperea discuțiilor in vederea incheierii razboiului dintre Rusia și Ucraina, scrie Le Monde . „Toate problemele vin din partea ucraineana, care refuza…

- Serghei Lavrov a declarat marti ca Moscova este deschisa la discutii cu Occidentul in legatura cu razboiul din Ucraina. Șeful diplomației ruse a transmis ca Rusia ar lua in considerare o intalnire intre Biden și Putin in marja summitului G20 de luna viitoare. Cu toate acestea, ministrul rus de externe…