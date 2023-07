Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a avertizat, joi, ca Rusia va considera prezenta in Ucraina a avioanelor de vanatoare F-16, probabil la sfarsitul primului trimestru al anului 2024, o amenintare in domeniul nuclear. „Am informat puterile nucleare – Statele Unite, Regatul Unit si Franta – ca Rusia nu poate ignora capacitatea acestor avioane de a transporta arme nucleare. Nicio garantie nu va ajuta aici”, a apreciat seful diplomatiei ruse intr-un interviu pentru ziarul Lenta.ru. Lavrov a atras atenția ca, in plin razboi, armata rusa nu va sta sa stabileasca daca fiecare aeronava F-16 este…