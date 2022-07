Stiri pe aceeasi tema

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut tuturor partilor din lume sa depuna eforturi pentru a proteja legile internationale, deoarece "lumea evolueaza intr-un mod complicat", relateaza The Guardian.

- Lavrov a facut aceste declaratii printr un translator, in timpul unei intrevederi cu omologul sau vietnamez Bui Thanh Son, la Hanoi.Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a indemnat miercuri toate tarile lumii sa depuna eforturi pentru a proteja legile internationale, in conditiile in care "lumea evolueaza…

- Bulgaria va expulza 70 de diplomați ruși, a anuntat, marti, premierul bulgar Kiril Petkov. „Bulgaria urmeaza sa expulzeze 70 de diplomati rusi (…) Serviciile noastre i-au identificat drept persoane care lucrau impotriva intereselor noastre”, a declarat Kiril Petkov reporterilor. Acesta este cel mai…

Lumea se confrunta cu o criza alimentara fara precedent, a afirmt șeful ONU, potrivit Reuters.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca Moscova va lua in considerare ofertele din partea Occidentului pentru a restabili legaturile si va decide daca acest lucru este necesar, dar se va concentra pe dezvoltarea relatiilor cu China, informeaza Reuters.Intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri…

- Ministrul rus al afacerilor externe Serghei Lavrov a susținut sambata ca Occidentul a declarat ”un razboi hibrid total” impotriva Rusiei și este greu de estimat cat va dura acesta, relateaza Reuters. Lavrov a adaugat ca toata lumea va resimți consecințele acestui razboi. Eforturile Occidentului de a…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei Lavrov…

- Occidentul nu trebuie sa subestimeze riscurile ridicate ale unui conflict nuclear in Ucraina, a avertizat luni Serghei Lavrov. Ministrul rus de externe considera ca NATO este, ”in esența”, implicata intr-un razboi proxy cu Rusia, pentru ca furnizeaza arme Kievului, relateaza Reuters.Intr-un interviu…