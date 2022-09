Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat joi Occidentul ca inarmeaza Ucraina cu unicul obiectiv de a slabi Rusia, iar astfel SUA si Europa devin ''parte'' in conflict, relateaza agentiile EFE si DPA.

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca Occidentul nu isi respecta promisiunea de a ajuta ca exporturile de produse agricole si ingrasaminte rusesti sa ajunga pe pietele globale, ridicand potentiale semne de intrebare cu privire la angajamentul Rusiei fata de importantul acord…

- „Continuam sa auzim diferite tipuri de declarații din partea Moscovei in aceste zile, saptamani, luni, care nu mereu sunt adecvate și uneori prezinta o lipsa de respect fața de suveranitatea noastra”, a declarat președinta Maia Sandu, in cadrul Forumului Strategic din orasul Bled, Slovenia. Reacția…

- Liderii ruși, francezi și americani strabat Africa pentru a obține sprijin pentru pozițiile lor privind razboiul din Ucraina, purtand ceea ce unii spun ca este cea mai intensa competiție pentru influența pe continent de la Razboiul Rece incoace. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și președintele…

- Kremlinul alimenteaza conflictul cu Israelul prin inchiderea agenției evreiești ”Sokhnut” din Moscova. Acesta este un indiciu ca Vladimir Putin a inceput sa piarda puterea, spune analistul politic rus Abbas Gallyamov. „Criza actuala din relațiile Rusiei cu Israelul este o alta dovada ca factorul Putin…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca „obiectivele geografice” ale „operațiunii militare speciale” a Moscovei in Ucraina nu se mai limiteaza la regiunea estica Donbas. Obiectivele includ acum o serie de alte teritorii, a spus Lavrov, citat de agenția rusa RIA Novosti. Ministrul a adaugat…

- Ministrul de Externe Lavrov a numit statutul unui candidat UE pentru Ucraina un „gambit impotriva Rusiei”. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a numit „un gambit geopolitic impotriva Federației Ruse” acordand Ucrainei și Moldovei statutul de țara – un etern candidat la UE, anunța ria.ru. „O parte…