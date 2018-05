Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a fost primit joi, pentru prima data, de liderul nord-coreean Kim Jong Un, in cadrul vizitei sale oficiale la Phenian, a anuntat Ministerul de Externe al Federatiei Ruse, informeaza TASS si AFP. "Kim Jong Un l-a primit pe Serghei Lavrov la Phenian", a anuntat ministerul…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, aflat intr-o vizita oficiala in Coreea de Nord, a avut o intrevedere cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a anuntat, joi, Ministerul de Externe de la Beijing, informeaza site-ul postului France 24.

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord, Ri Yong Ho, a declarat in cadrul unei vizite la Moscova ca situatia din peninsula coreeana si evenimentele de pe scena politica internationala demonstreaza ca tara sa si Rusia trebuie sa aiba legaturi mai stranse, scrie Reuters. El a dat declaratii alaturi de…

- Rusia a oferit un raspuns tras la indigo tarilor care i-a expulzat diplomații. Ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca tara sa va trimite acasa 60 de oficiali americani si va inchide consulatul Statelor Unite de la Sankt Petersburg.

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat ieri Marea Britanie ca ”a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice”, in dosarul otravirii fostului spion Serghei Skripal pe sol britanic, amenintand ca Moscova va riposta la eventuale noi ”initiative anti-rusesti”. “Daca Guvernul britanic…

- Dupa ce premierul britanic Theresa May a susținut ca este „foarte probabil” ca Rusia sa se afle in spatele incercarii de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal, un alt oficial britanic lanseaza acuzații extrem de grave. Ministrul de Externe al Regatului, Boris Johnson, considera ca președintele…