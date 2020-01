Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca doborarea din greseala de catre Iran saptamana trecuta a unei aeronave ucrainene a survenit in timp ce Teheranul era alertat de relatari privind prezenta unor avioane militare americane invizibile in zona, informeaza Reuters. …

- Avionul de tip Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, doborat in Iran pe 8 ianuarie, a fost lovit de doua rachete lansate de la o baza militara din apropiere de Teheran, potrivit unor noi imagini video publicate marti de cotidianul New York Times, relateaza AFP. Aceste imagini , inregistrate…

- ranul a recunoscut, sambata, ca a doborat avionul ucrainean in care se aflau 176 de oameni. Televiziunea de stat iraniana a precizat intr-un comunicat ca avionul ucrainean zbura aproape de o zona militara sensibila si ca a fost doborat din cauza unei erori umane. Cei responsabili vor fi trasi la raspundere,…

- Schimbare de pozitie la Teheran, unde presedintele iranian a recunoscut sambata dimineata ca tara sa a doborat din greseala avionul ucrainean Boeing 737 cu 176 de pasageri la bord, dupa ce initial a dezmintit categoric aceasta ipoteza.

- Iranul, prin vocea șefului Oragnizației Civile din aceasta țara, Ali Abedzadeh, neaga vehement ipoteza potrivit careia avionul companiei ucrainene care s-a prabușit imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Teheran ar fi fost doborat de rachete lansate de forțele...

- Iranul a negat in mod categoric ipoteza potrivit careia avionul Boeing apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines care s-a prabusit in apropiere de Teheran si in care au murit 176 de oameni a fost atins de o racheta.

- Iranul a doborat din greseala avionul Boeing 737 al Ukraine International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran, o drama soldata cu 176 de morti, relateaza joi mai multe media americane care citeaza surse din cadrul serviciilor americane de informatii, relateaza AFP si Reuters.Posturile…