- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, i-a propus, luni, presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP. Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a descris joi intalnirea pe care a avut-o la Moscova cu omoloaga sa britanica Liz Truss drept un dialog al surzilor, in timp aceasta din urma a spus ca nu a stat muta in fata sefului diplomatiei ruse, potrivit agentiilor EFE si Reuters. ''Se pare ca…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca, „daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, intr-un interviu acordat presei locale si transmis in direct, relateaza EFE. In același timp, acesta ataca NATO cand spune ca raspunsurile SUA sunt mai puțin lipsite de confuzie in legatura…

- Ministrul de externe, Serghei Lavrov a declarat ca, Rusia nu este pregatita sa astepte pentru totdeauna ca Statele Unite si NATO sa raspunda cererilor privind securitatea si ca doreste un raspuns detaliat la fiecare propunere a Rusiei. La conferința sa anuala de presa, diplomatul de top al Rusiei, a…

