Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține ca autoritațile de la Chișinau analizeaza atent situația din stanga Nistrului iar concluzia este una. „Cetațenii foarte mult sunt ingrijorați și nu-și doresc nicidecum sa fie atrași in aceasta aventura, tragedie. Tinerii parasesc teritoriu din stanga Nistrului,…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev se numara printre oficialii rusi care par plictisiti sau chiar adormiti in timpul discursului de marti al presedintelui rus Vladimir Putin despre starea natiunii, scrie Newsweek. Fotografii cu Medvedev, un aliat al lui Putin, actual vicepresedinte al Consiliului…

- Prin intensificarea retoricii ca Federatia Rusa ar planui o lovitura de stat in Republica Moldova, Chisinaul vrea sa abata de la sine acuzatiile pentru esecul politicilor sale sociale si economice, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-o interventie miercuri in Duma de Stat (camera…

- Autoritațile de la Chișinau ar trebui sa fie cu ochii in patru și sa sesizeze imediat eventualele semnale de destabilizare a situației in stanga Nistrului, din partea Moscovei, dupa ce Parlamentul a votat in doua lecturi amendamente la Codul Penal, care prevad pedepse cu inchisoarea pentru separatism,…

- Autoritațile de la Chișinau ar trebui sa fie cu ochii in patru și sa sesizeze imediat eventualele semnale de destabilizare a situației in stanga Nistrului, din partea Moscovei, dupa ce Parlamentul a votat in doua lecturi amendamente la Codul Penal, care prevad pedepse cu inchisoarea pentru separatism,…

- Pensiile platite de Rusia in regiunea transnistreana au ajuns cu intarziere, transmite Știri.md. ”Banii pentru plata pensiilor cetațenilor ruși care locuiesc in Transnistria au ajuns și sunt in contul Sberbank. In decurs de o ora sau doua, banii ar trebui sa fie in contul fiecarui destinatar”, a dat…

- Moscova va face totul pentru ca Occidentul sa se trezeasca cu privire la problema ucraineana, a declarat, joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in timpul unei conferințe de presa sustinuta dupa incheierea reuniunii comune a colegiilor Ministerelor de Externe din Rusia si Republica Belarus,…

- Rusia ataca Republica Moldova din interior, a spus in direct la Realitatea Plus fostul ministru al apararii, Vasile Dancu. El susține ca armata rusa nu are motive sa invadeze fizic țara vecina intrucat acolo domina deja un dezechilibru generat de valul de neincredere sub care se afla președintele Maia…