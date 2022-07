Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a plecat in insula indoneziana Bali pentru a participa la reuniunea miniștrilor de Externe diin G20, relateaza The Guardian. Este pentru prima data cand ministrul rus se va intalni fața in fața cu omologi din țarile care au impus sancțiuni Rusiei, dupa invadarea…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, sustine ca se incearca transformarea Republicii Moldova in „a doua Ucraina”, relateaza deschide.md. „Desigur, din R.Moldova se incearca clar sa se faca a doua Ucraina… Asemenea abordare din partea actualei conduceri a Moldovei este foarte semnificativa…

- Un jurnalist ucrainean l-a infruntat pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov in timp ce acesta se afla intr-o vizita oficiala in Ankara, adresandu-i o intrebare cu privire la exporturile de cereale din Ucraina, pe fondul temerilor declansarii unei crize alimentare mondiale in cazul in care problema…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov acuza tarile occidentale ca au imbratisat „rusofobia”. Serghei Lavrov a declarat ca Moscova se va concentra pe dezvoltarea relatiilor cu China, in contextul in care tarile occidentale promoveaza politici anti-ruse. „Daca Occidentul zadarniceste reluarea relatiilor,…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Japonia a impus, marti, sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei. Astfel, bunurile a 398 de cetateni rusi au fost inghetate, printre persoanele vizate numarandu-se si cele doua fiice adulte ale presedintelui Vladimir Putin, Katerina Tikhonova si Maria Vorontsova, precum si sotia si fiica ministrului…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca armata Rusiei nu va opri atacurile pe durata noilor negocieri cu reprezentanții Ucrainei. De altfel, la nicio runda de negocieri nu au fost oprite operațiunile militare de atac. Serghei Lavrov a afirmat ca, la prima runda a negocierilor, presedintele…

- Croația a expulzat 24 de angajați ai ambasadei Rusiei din cauza „agresiunii brutale” impotriva Ucrainei, a anunțat Ministerul croat de Externe, citat de The Guardian. Ministerul a precizat ca ambasadorul rus a fost convocat in semn de protest fața de „agresiunea brutala asupra Ucrainei și numeroasele…